В Польше разрешили не платить налоги украинцам, которые работают удаленно

Беженцы, которые переехали в Польшу из-за войны в Украине и при этом работают дистанционно, могут не платить налоги в пользу этой страны. Вместо этого они могут платить налоги в Украине. Об этом, со ссылкой на письмо, опубликованное Министерством финансов Польши, сообщает РБК-Украина.

В сообщении ведомства говорится, что украинцы могут платить налоги в пользу своего государства, если они получают доходы не из польских источников. Речь идет о тех сотрудницах компаний, у которых нет зарегистрированного представительства в Польше.

"Таким образом, Польша проявила солидарность с Украиной, чтобы украинские налогоплательщики могли продолжать поддерживать экономику своей страны, даже находясь за границей из-за войны" , — отреагировали в VisitUkraine.today.

"Как правило, мы не исключаем возможности сохранения центра жизненных интересов украинцев в Украине во время войны" , — говорится в письме министерства финансов Польши.

Спустя два месяца войны в Украине Офис эффективного регулирования (BRDO) и ІТ-ассоциация Украины обратились к правительству и министерству финансов стран ЕС - Польши, Чехии, Болгарии, Германии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Они попросили не менять налоговое резидентство предпринимателей-беженцев, которые оказались в этих странах из-за войны.