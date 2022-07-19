Конкурсная комиссия объявила нового руководителя САП
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что новым руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) станет Александр Клименко.
Отмечается, что Клименко - детектив Национального антикоррупционного бюро, известный расследованием дела заместителя руководителя ОП Олега Татарова.
Конкурсная комиссия утвердила Клименко победителем еще полтора года назад.
В недавнем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с ранее проведенным конкурсом и поручил Кабинету министров начать конкурс по отбору директора Национального антикоррупционного бюро Украины.