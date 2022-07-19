Конкурсная комиссия объявила нового руководителя САП

Нардеп Ярослав Железняк сообщил﻿, что новым руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) станет Александр Клименко.

Отмечается, что Клименко - детектив Национального антикоррупционного бюро, известный расследованием дела заместителя руководителя ОП Олега Татарова.

Конкурсная комиссия утвердила Клименко победителем еще полтора года назад.

В недавнем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с ранее проведенным конкурсом и поручил Кабинету министров начать конкурс по отбору директора Национального антикоррупционного бюро Украины.