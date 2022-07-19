Зеленский уволил замглавы СБУ и перетасовал областных руководителей
После представления об увольнении Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины президент Владимир Зеленский уволил его заместителя Владимира Горбенко и сменил нескольких глав областных управлений СБУ.
19 июля Владимир Зеленский уволил Горбенко Владимира Терентьевича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.
Помимо этого президент уволил с должности начальника управления СБУ в Сумской области Григоренко Руслана Владимировича и назначил вместо него Федорова Эдуарда Владимировича.
Также глава государства уволил с должности начальника управления СБУ в Днепропетровской области Краснянского Владимира Юрьевича – и назначил вместо него Лысака Сергея Петровича, которого перед тем уволил с должности начальника управления СБУ в Житомирской области.
Борзилова Евгения Викторовича Зеленский переместил из управления СБУ в Полтавской области в управление СБУ в Закарпатской области.
А Полтавское управление СБУ возглавил Рудницкий Иван Львович, который до этого как раз возглавлял управление спецслужбы на Закарпатье.
Начальником управления СБУ в Харьковской области стал Куць Александр Иванович.