Зеленский уволил замглавы СБУ и перетасовал областных руководителей

После представления об увольнении Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины президент Владимир Зеленский уволил﻿ его заместителя Владимира Горбенко и сменил нескольких глав областных управлений СБУ.

19 июля Владимир Зеленский уволил Горбенко Владимира Терентьевича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.

Помимо этого президент уволил с должности начальника управления СБУ в Сумской области Григоренко Руслана Владимировича и назначил вместо него Федорова Эдуарда Владимировича.

Также глава государства уволил с должности начальника управления СБУ в Днепропетровской области Краснянского Владимира Юрьевича – и назначил вместо него Лысака Сергея Петровича, которого перед тем уволил с должности начальника управления СБУ в Житомирской области.

Борзилова Евгения Викторовича Зеленский переместил из управления СБУ в Полтавской области в управление СБУ в Закарпатской области.

А Полтавское управление СБУ возглавил Рудницкий Иван Львович, который до этого как раз возглавлял управление спецслужбы на Закарпатье.

Начальником управления СБУ в Харьковской области стал Куць Александр Иванович.