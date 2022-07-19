Рада уволила Баканова с должности главы СБУ

Рада уволила Баканова с должности главы СБУ
Фото: t.me/yzheleznyak

Депутат Ярослав Железняк сообщил﻿, что Верховная Рада проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

По словам нардепа, сам Баканов в зале парламента отсутствовал, а рассмотрение было "достоточно формальным".

Отставку поддержали 265 депутатов. По фракциям голоса распределились таким образом:

  • Слуга народу – 203
  • Європейська солідарність – 0
  • Батьківщина – 11
  • Платформа за життя та мир– 2
  • За майбутнє – 12
  • Голос – 0
  • Довіра – 17
  • Відновлення України – 11
  • Внефракционные– 9

Новости

Популярные темы форума

analytics