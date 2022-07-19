Рада уволила Баканова с должности главы СБУ
Депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.
По словам нардепа, сам Баканов в зале парламента отсутствовал, а рассмотрение было "достоточно формальным".
Отставку поддержали 265 депутатов. По фракциям голоса распределились таким образом:
- Слуга народу – 203
- Європейська солідарність – 0
- Батьківщина – 11
- Платформа за життя та мир– 2
- За майбутнє – 12
- Голос – 0
- Довіра – 17
- Відновлення України – 11
- Внефракционные– 9