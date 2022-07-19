Рада уволила Баканова с должности главы СБУ

Депутат Ярослав Железняк сообщил﻿, что Верховная Рада проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

По словам нардепа, сам Баканов в зале парламента отсутствовал, а рассмотрение было "достоточно формальным".

Отставку поддержали 265 депутатов. По фракциям голоса распределились таким образом: