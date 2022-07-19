В Египте произошло масштабное ДТП

В Египте 23 человека погибли и еще 32 получили травмы разной степени тяжести в результате ДТП в центральной провинции Эль-Минья. Об этом, со ссылкой на местный сайт Al-Youm Al-Sabiа, сообщает Корреспондент.

Авария произошла на дороге близ города Маллави. Автобус с 45 пассажирами, следовавший из южной провинции Сохаг в направлении Каира, врезался в припаркованный на обочине грузовик, в котором также находились люди.

Пострадавшие доставлены в местную больницу, где им оказывается медицинская помощь.

По предварительным данным, пассажиры автобуса – жители южных регионов Египта. Обстоятельства аварии расследуются.