ВР поддержала увольнение Венедиктовой с должности генпрокурора

Верховная Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора Украины. За соответствующее решение проголосовали 264 депутата.

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Венедиктова присутствовала на заседании. Увольнение произошло с обсуждением.

Отставку поддержали 264 депутата. По фракциям голоса распределились так:

Слуга народа - 198

Европейская солидарность - 0

Батькивщина – 10

Платформа за жизнь и мир - 14

За будущее – 9

Голос - 0

Доверие – 17

Восстановление Украины – 10

Внефракционные – 6.

Вопрос назначения замены тоже не выносился сегодня, добавил депутат.