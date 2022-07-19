ВР поддержала увольнение Венедиктовой с должности генпрокурора

ВР поддержала увольнение Венедиктовой с должности генпрокурора
Фото: t.me/yzheleznyak

Верховная Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора Украины. За соответствующее решение проголосовали 264 депутата.

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Венедиктова присутствовала на заседании. Увольнение произошло с обсуждением.

Отставку поддержали 264 депутата. По фракциям голоса распределились так:

  • Слуга народа - 198
  • Европейская солидарность - 0
  • Батькивщина – 10
  • Платформа за жизнь и мир - 14
  • За будущее – 9
  • Голос - 0
  • Доверие – 17
  • Восстановление Украины – 10
  • Внефракционные – 6.

Вопрос назначения замены тоже не выносился сегодня, добавил депутат.

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