ВР поддержала увольнение Венедиктовой с должности генпрокурора
Верховная Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора Украины. За соответствующее решение проголосовали 264 депутата.
Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.
Венедиктова присутствовала на заседании. Увольнение произошло с обсуждением.
Отставку поддержали 264 депутата. По фракциям голоса распределились так:
- Слуга народа - 198
- Европейская солидарность - 0
- Батькивщина – 10
- Платформа за жизнь и мир - 14
- За будущее – 9
- Голос - 0
- Доверие – 17
- Восстановление Украины – 10
- Внефракционные – 6.
Вопрос назначения замены тоже не выносился сегодня, добавил депутат.