Рада назначила нового министра соцполитики

Рада назначила нового министра соцполитики
Фото: facebook.com/OksanaZholnovych

Верховная Рада назначила Оксану Жолнович на должность министра социальной политики Украины. Об этом сообщил депутат Ярослав Жерезняк.

За соответствующее решение проголосовали 282 депутата.

Голосование по фракциям:

  • Слуга народа – 209
  • ЕС - 0
  • Батькивщина - 0
  • Платформа за жизнь и мир - 15
  • За будущее – 13
  • Голос - 7
  • Доверие – 17
  • Восстановление Украины – 11
  • Внефракционные – 10

Жолнович с 2020 года являлась руководителем департамента социальной политики и здравоохранения ОП.

С 2019-2021 была советником министра соцполитики.

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