Рада назначила нового министра соцполитики

Верховная Рада назначила Оксану Жолнович на должность министра социальной политики Украины. Об этом сообщил депутат Ярослав Жерезняк.

За соответствующее решение проголосовали 282 депутата.

Голосование по фракциям:

Слуга народа – 209

ЕС - 0

Батькивщина - 0

Платформа за жизнь и мир - 15

За будущее – 13

Голос - 7

Доверие – 17

Восстановление Украины – 11

Внефракционные – 10

Жолнович с 2020 года являлась руководителем департамента социальной политики и здравоохранения ОП.

С 2019-2021 была советником министра соцполитики.