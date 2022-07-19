Минцифры разрабатывает собственный необанк

Министерство цифровой трансформации работает над созданием собственного необанка - "Дія Банка", который поможет привлечь как можно больше украинцев в механизм соцвыплат с помощью карт, сообщает Forbes.

Один из собеседников издания рассказал, что проект пока "сырой".

Целью Минцифры является создание платформы, к которой смогут подключаться банки. Он привел в пример Таскомбанк, ставший платформой для необанков sportbank и izibank. "Дія Банку" наоборот банковская лицензия не потребуется, поскольку они уже есть у банков, которые будут потенциально подключаться к платформе.

Целью проекта является раздать максимально возможное количество карточек для выплат социальной помощи и улучшить гибкость этого продукта.

Ведь, по словам собеседника среди чиновников, у Минцифры есть претензии к тому, как банки обновляют функционал. К примеру, были трудности в доработке банками собственных программных комплексов, когда правительство расширило способности внедрения карт "єПідтримка", разрешив использовать их для оплаты продуктов.

Вместо этого создав финтех-платформу непосредственно в "Дии", правительство сможет контролировать целевое использование средств. А также расширить круг банков-партнеров за счет подключения небольших игроков, для которых разработка собственных программ – дорогое удовольствие. Этим банкам дадут API для подключения к интерфейсу.

Источник добавляет, что новый продукт должен понравиться банкирам, ведь его будет пиарит министр Федоров с широким кругом подписчиков в соцсетях.

Круг клиентов в банках может расшириться, но существенного прорыва в направлении банковской инклюзии не произойдет – новый продукт не обещает ничего принципиально нового для пользователей на фоне уже работающих на рынке приложений крупнейших банков, объясняет собеседник.

Также несогласованным остается вопрос защиты прав потребителей.

Но главным недостатком нового сервиса есть стоимость разработки.

По словам топ-менеджера одного из необанков, который захотел остаться анонимным, на разработку понадобится от 3 до 5 млн долл., он считает "Дія банк" бесперспективным.

Источник отметил, что команде "Дія" предстоит еще многое сделать для оцифровки действующих сервисов. А также учитывать, что степень защиты для финансовых приложений совсем иного уровня, чем сейчас в госпортале.