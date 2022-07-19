ОВА: ВСУ нанесли удар по базе оккупантов в Херсоне

В районе Антоновского моста в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра, прогремели взрывы, сообщает Новое время.

Как сообщил в эфире телемарафона советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, украинские силы нанесли удар по базе российских оккупантов, расположенной возле моста.

"Прямо сейчас передают, что есть точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и через Конку, в районе кафе Наири и автостанции. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение, занимающееся охраной и выступающее мощным блокпостом на территории между мостами. Сейчас там мощный взрыв" , — сказал Хлань.

По его словам, было точечное уничтожение военного расположения оккупантов возле Антоновского моста.

Хлань также отметил, что сейчас оккупационные власти растеряны из-за успешной деятельности ВСУ в Херсонской области.

Очевидцы также публикуют фото с облаком черного дыма в районе Антоновского моста.