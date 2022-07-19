ОВА: оккупанты разрушили критическую инфраструктуру Луганской области

Российские войска разрушили критическую инфраструктуру Луганщины, однако не смогли полностью захватить область, бои продолжаются.

Об этом во время брифинга сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, РФ постоянно пытается выйти на административные границы Луганской области, но в двух населенных пунктах продолжаются бои.

Он добавил, что российские войска обстреливают Луганщину из всего оружия, которое у них есть.

"Гуманитарная ситуация в регионе тяжелая - нет такого населенного пункта, который бы за почти пять месяцев не подвергался тяжелым обстрелам. Почти вся критическая инфраструктура там уничтожена" , - сообщил Гайдай. ﻿

По его словам, оккупанты разрушили всю критическую инфраструктуру Луганщины. Так, разрушена инфраструктура водоснабжения Попаснянского водоканала, из-за чего без воды осталось миллион абонентов. Также разрушена газовая инфраструктура и есть проблемы с электричеством.