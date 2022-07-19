ОВА: войска РФ ударили по центру Краматорска

Российские войска нанесли удар по центральной части г. Краматорск в Донецкой области, есть жертва среди гражданских.

Об этом сообщил начальник ОВА Павел Кириленко.

"Громкие взрывы в Краматорске: россияне ударили по центральной части города. По предварительной информации - авиационными ракетами. Сейчас известно о по меньшей мере одном погибшем гражданском" , - сообщил он.

В жилых многоэтажках, оказавшихся в эпицентре удара, произошли пожары. На место прибыли спасатели.

Подробная информация будет позже.

Это уже второй обстрел Краматорска с начала суток вторника, 19 июля. Утром мэр города Александр Гончаренко сообщил о вражеских ударах по промышленности города.