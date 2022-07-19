Еврокомиссия готова к тому, что "Северный поток" не заработает

Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Ган заявил, что Европейская комиссия не ожидает, что российский "Газпром" возобновит снабжение "Северным потоком", сообщает Экономическая правда.

"Мы не ожидаем, что он вернется. Мы работаем, исходя из предположения, что он не вернется в эксплуатацию. И на этот случай нужно принять определенные меры" , – сказал чиновник.

Россия планирует возобновить поставки по газопроводу Северный поток 21 июля после планового ремонта.

Тем не менее, от Брюсселя до Берлина растет опасение, что поставки могут не возобновиться. Особенно после того, как Россия сократила потоки в прошлом месяце, ссылаясь на задержки из-за санкций.

Ни российские власти, ни руководство "Газпрома" пока не дали никакой официальной информации по поводу возобновления или невозобновления работы "Северного потока".

Напоминаем, российский "Газпром" объявил о форс-мажоре по поставкам газа в Европу по крайней мере одному крупному клиенту.

Предостережения о форс-мажорных обстоятельствах обычно применяются, чтобы освободить бизнес от контрактных обязательств из-за не зависящих от него факторов. Пока не ясно, что это означает для "Северного потока-1" и будет ли газопровод возобновлен после технического обслуживания в этот четверг.

С 11 июля Россия полностью остановила поставки газа в Германию из-за "Северного потока-1". Формальной причиной являются плановые ремонтные работы, которые должны завершиться через 10 дней. Однако в правительстве опасаются, что по завершении этого периода поставки могут не возобновиться. Снабжение сократили также Италии и Австрии.