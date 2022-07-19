Источники: есть две кандидатуры на должность генпрокурора

Новым генеральным прокурором могут стать Алексей Симоненко, который сейчас исполняет обязанности генпрокурора, или народный депутат Игорь Костин.﻿﻿ Об этом, со ссылкой на источники в Верховной Раде и Офисе генерального прокурора, сообщает Украинская правда.

По данным источников УП, кандидатов на смену Ирине Венедиктовой двое: в о. генпрокурора Симоненко и депутат Костин.

Депутатам пока не говорили, когда в Верховную Раду внесут кандидатуры нового генпрокурора и нового главы Службы безопасности.

Вероятно, пока будут работать исполняющие обязанности, без назначений.

17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора и возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на ее заместителя Алексея Симоненко, а уже 19 июля парламент уволил Венедиктову.

Точно так же 17 июля президент отстранил главу СБУ, а 19 июля Верховная Рада поддержала увольнение Баканова. Обязанности главы СБУ исполняет его первый заместитель Василий Малюк.

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