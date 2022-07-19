Граждане Польши получат особый статус в Украине

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект "Об установлении правовых и социальных гарантий для находящихся на территории Украины граждан Республики Польша".

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Соответствующее решение поддержал 321 депутат.

В частности, граждане Польши смогут легально находиться на территории Украины в течение 18 месяцев, учиться в учебных заведениях, получать медицинскую помощь, трудоустраиваться без разрешения на работу иностранцам.

Кроме того, граждане Польши будут иметь право на отдельные соцвыплаты, предусмотренные законодательством Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 11 июля внес в ВР законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса.