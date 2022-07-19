Бизнес освободили от обнародования финансовой отчетности во время войны

Бизнес освободили от обнародования финансовой отчетности во время войны
Фото: Pixabay

Верховная рада приняла закон "О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны". Документ в целом поддержали 306 депутатов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Закон (проект №7378) освобождает юридических лиц от ответственности за своевременность и полноту обнародования финансовой отчетности на веб-сайте компании Также ответственности не будет в течение трех месяцев после отмены военного времени.

Юридические лица не будут нести ответственность за нарушение сроков обнародования:

  • годовой консолидированной финансовой отчетности;
  • аудиторских отчетов;
  • отчетов об управлении;
  • консолидированного отчета об управлении;
  • отчета о платежах в пользу государства;
  • консолидированного отчета о платежах в пользу государства.

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