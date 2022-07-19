Бизнес освободили от обнародования финансовой отчетности во время войны
Верховная рада приняла закон "О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны". Документ в целом поддержали 306 депутатов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Закон (проект №7378) освобождает юридических лиц от ответственности за своевременность и полноту обнародования финансовой отчетности на веб-сайте компании Также ответственности не будет в течение трех месяцев после отмены военного времени.
Юридические лица не будут нести ответственность за нарушение сроков обнародования:
- годовой консолидированной финансовой отчетности;
- аудиторских отчетов;
- отчетов об управлении;
- консолидированного отчета об управлении;
- отчета о платежах в пользу государства;
- консолидированного отчета о платежах в пользу государства.