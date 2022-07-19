Украина может "перекрыть" экспорт зерна в Сирию

Министр агрополитики Николай Сольский допускает, что Украина может закрыть доступ Сирии к украинскому зерновому экспорту из-за покупки страной награбленного россиянами украинского зерна, сообщает Экономическая правда.

Сольский подчеркнул, что российские оккупанты продолжают похищать большие объемы зерна у фермеров на временно оккупированных территориях Украины. Хотя официальная оценка называет объем в 500 тысяч тонн зерна, украденного оккупантами, настоящая цифра может быть значительно выше. Министр объясняет, что фермеры на неподконтрольной части юга Украины уже собрали несколько миллионов тонн зерна.

Украинское правительство продолжает отслеживать подозрительные грузы и сообщает правительства стран, в которые эти грузы направляются, о сомнениях по происхождению зерна.

Но, говорит Сольский, украинскую пшеницу также перевозят в Россию для обработки муки и корма для животных, после чего зерно невозможно отследить.

"Ничто так не поощряет как безнаказанность" , — подчеркнул он.

Министр предположил, что Сирия не получит доступа к украинскому экспорту зерна после войны в качестве наказания за получение поставок краденого украинского зерна от России.