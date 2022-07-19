Мэр: в фильтрационных центрах Мариуполя удерживают более 10 тысяч человек

Во временно оккупированном Мариуполе и в окрестностях города действуют четыре фильтрационных центра, где россияне содержат уже более 10 тысяч человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге.

"Фильтрационные центры есть и в городе Мариуполь, и за пределами города, их четыре работало все это время. И в них, к сожалению, в плену более 10 тысяч местного населения".

По словам Бойченко, в плену удерживают многих госслужащих и муниципальных работников. В фильтрационных центрах отсутствуют врачи, из-за чего мариупольцы не получают медицинскую помощь.

Он добавил, что в одном из центров сейчас содержат почти 2 тысячи мужчин. По его мнению, это связано с предстоящей мобилизацией:

"Мы понимаем, зачем они это делают. Они объявили, что где-то в сентябре будут раздавать эти бумажки, которые называются паспортами РФ. И это сразу билет на фронт".

Напомним: