Мэр Мелитополя: на захваченных территориях началась вторая волна эвакуации
Мэр временно захваченного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что на оккупированных территориях началась вторая волна эвакуации, сообщает Новое время.
"Вторая волна идет сейчас. Уже вторую неделю в очереди на эвакуацию находятся более тысячи человек. И это вторая волна. Она примерно такая же по интенсивности, как в первый месяц оккупации", — сказал он в эфире телемарафона.
Он добавил, что третья волна эвакуации ожидается ближе к отопительному сезону.
"Отопительный сезон на временно оккупированной территории, скорее всего, не начнется. Сегодня нет газа, нет квалифицированных сотрудников, которые могут подготовить город. И они (оккупанты — ред) этим не занимаются, им плевать на людей", — сказал Федоров.
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук предупреждала, что накануне отопительного сезона прогнозируется новая волна внутренних переселенцев из восточных в западные области.
Также ранее Верещук и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться.
Тех, у кого нет такой возможности, просили готовить укрытия, запасаться водой и едой.