Арахамия: Венедиктову отправят на должность на дипломатическом фронте

Бывшего генерального прокурора Ирину Венедиктову собираются назначить на новую должность на дипломатическом фронте, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщаил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона.

"Ждем через несколько дней или через неделю ее новое назначение на дипломатическомй фронте" , - сказал он.

Напомним, сегодня Верховная рада уволила Ирину Венедиктову с должности генпрокурора.

Что было раньше

17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Венедиктову с должности генерального прокурора, а также Ивана Баканова - с должности главы СБУ.

Президент пояснил, что такие решения связанные с массовыми фактами государственной измены и коллаборационной деятельности со стороны сотрудников органов СБУ и прокуратуры.

Уже 19 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении генпрокурора.