Нацгвардия и десантники уничтожили группу россиян под Славянском
Бойцы отдельного отряда специального назначения Нацгвардии в сотрудничестве с десантниками уничтожили группу российских военных вблизи Славянска Донецкой области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба НГУ.
"Уничтожена группа солдат РФ воинами 81-й десантно-штурмовой бригады и ООСН "Омега" Национальной гвардии Украины под Славянском".
Дата события в сообщении не раскрывается.
По данным британской разведки, Славянск станет следующим ключевым сражением за украинский Донбасс.
19 июля оккупанты в очередной раз обстреляли этот город, по данным местных властей, есть раненые и разрушения.