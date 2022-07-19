Нацгвардия и десантники уничтожили группу россиян под Славянском

Бойцы отдельного отряда специального назначения Нацгвардии в сотрудничестве с десантниками уничтожили группу российских военных вблизи Славянска Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба НГУ.

"Уничтожена группа солдат РФ воинами 81-й десантно-штурмовой бригады и ООСН "Омега" Национальной гвардии Украины под Славянском".

Дата события в сообщении не раскрывается.

По данным британской разведки, Славянск станет следующим ключевым сражением за украинский Донбасс.

19 июля оккупанты в очередной раз обстреляли этот город, по данным местных властей, есть раненые и разрушения.