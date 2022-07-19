Нацбанк продлил срок обмена разменных монет номиналами 1, 2 и 5 копеек

Национальный банк продлил на один год срок обмена разменных монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщили в НБУ.

"Граждане смогут их обменять до 30 сентября 2023 года включительно без ограничений и бесплатно на монеты и банкноты всех номиналов, которые находятся в обращении, в суммах, кратных 10 копейкам" , - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что такое решение связано с продлением действия военного положения в Украине.

"По истечении срока обмена монет номиналами 1, 2 и 5 копеек их можно будет только коллекционировать" , - констатируют в НБУ.

Где можно обменять монеты

Сделать это можно в подразделениях Национального банка и в ряде отделений уполномоченных банков:

АО "Ощадбанк";

АО КБ "ПриватБанк";

АО "Райффайзен Банк";

АО "ПУМБ" (адреса по ссылке: https://cutt.ly/OLXbcbA).

Напомним, что с 1 октября 2019 года в Украине монеты 1, 2 и 5 копеек не используются для наличных расчетов.