Глава Николаевской ОВА предупредил о закрытии города на несколько дней

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что власти планируют закрыть Николаев на несколько дней для борьбы с коллаборантами и диверсантами в городе, сообщает Новое время.

"У нас одно из первых мест по выявлению коллаборантов, я думаю мы сейчас еще усилим свои позиции" , — сказал Ким в интервью на YouTube-канале Ходорковский LIVE.

Глава ОВА добавил, что случаи коллаборационизма в области единичные и власти хотят пресечь их на корню.

"У нас планируются мероприятия относительно комендантского часа. У нас приличная уже база. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем всех нехороших людей" , — подчеркнул Ким.

Накануне Ким пообещал вознаграждение в 100 долларов за помощь в разоблачении корректировщиков российского огня.

Также у себя в Telegram-канале﻿ он опубликовал инструкцию, как сообщать о корректировщиках вражеского огня и получить вознаграждение.