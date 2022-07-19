The Guardian: в Британии прошел четвертый раунд голосования за пост Джонсона
В Великобритании прошел четвертый раунд голосования за нового лидера Консервативной партии, который автоматически станет премьер-министром, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет The Guardian.
По итогам четвертого раунда в гонке остаются:
- Риши Сунак - 118 голосов
- Пенни Мордаунт - 92 голоса
- Лиз Трасс - 86 голосов
Также сообщается, что член парламента Кеми Баденох выбыла из гонки за кресло лидера консерваторов. Последний раунд состоится завтра.
Напомним, накануне парламент Британии не поддержал вотум недоверия правительству премьер-министра Бориса Джонсона, который ранее объявил об уходе в отставку.