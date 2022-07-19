Соцсети: в Житомире после сильного ливня некоторые улицы затопило водой
В Житомире после сильного ливня во вторник, 19 июля, некоторые улицы залило водой, и дороги превратились в "речки", что усложнило передвижение как водителям, так и пешеходам, сообщает РБК-Украина.
Видео подтопленных улиц Житомира опубликовано в сети.
Причина залитых улиц после дождя - не способность канализации и водостоков справляться со значительным объемом влаги.
Жители Житомира в пабликах отмечают, что подобные картины в городе они могут наблюдать не редко после сильных дождей.
Также в житомирских пабликах пишут, что такие осадки прошли локально в центре, и в некоторых частях города дождя толком и не было.
Другие пользователи сети иронизируют, что 19 июля проблему с водой помогла решить природа. Так, люди имеют в виду временную приостановку водоснабжения из-за аварийно-восстановительных работ на некоторых улицах.