Андрющенко: в Мариуполе лишили права собственности на недвижимость

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты лишили граждан Украины права собственности на недвижимость в городе, сообщает Украинская правда.

Об этом Андрющенко написал в Telegram.

"С сегодняшнего дня все граждане Украины лишены права власти на недвижимость в Мариуполе по решению оккупационных властей.

Если они не прошли регистрацию в банановых органах банановой республики. Фактически, на днях пройдет "национализация!" уцелевшего и последует расселение по ордерам".

Советник мэра предупредил мариупольцев, которые будут вселяться в чужие квартиры:

"Если уже вселились – позаботьтесь о чужой собственности, иначе будете нести ответственность по закону".

Решение российских захватчиков Андрющенко назвал "совершенно незаконным".