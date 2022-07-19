Зеленский обсудил с Дудой оборонную поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский обсудил с польским коллегой Анджеем Дудой актуальное положение дел на поле боя и последующую оборонную поддержку Украины, сообщает Европейская правда.

"Поддерживаю беспрерывный диалог с Анджеем Дудой. Проинформировал президента Польши об актуальном положении дел на поле боя. Обсудили оборонную поддержку Украины со стороны Польши и союзников и скоординировали наши шаги по противодействию российской агрессии" , - написал Зеленский в Twitter.

Підтримую безперервний діалог з @AndrzejDuda. Поінформував Президента Польщі про актуальний стан справ на полі бою. Обговорили оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників і скоординували наші кроки щодо протидії російській агресії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2022

В свою очередь Анджей Дуда уточнил, что разговор с Зеленским длился около часа и проходил при участии главы офиса украинского президента Андрея Ермака, советника президента Андрея Сибиги и госсекретаря канцелярии президента Польши Якуба Кумоха.