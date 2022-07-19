Зеленский обсудил с Дудой оборонную поддержку Украины

Зеленский обсудил с Дудой оборонную поддержку Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский обсудил с польским коллегой Анджеем Дудой актуальное положение дел на поле боя и последующую оборонную поддержку Украины, сообщает Европейская правда.

"Поддерживаю беспрерывный диалог с Анджеем Дудой. Проинформировал президента Польши об актуальном положении дел на поле боя. Обсудили оборонную поддержку Украины со стороны Польши и союзников и скоординировали наши шаги по противодействию российской агрессии", - написал Зеленский в Twitter.

В свою очередь Анджей Дуда уточнил, что разговор с Зеленским длился около часа и проходил при участии главы офиса украинского президента Андрея Ермака, советника президента Андрея Сибиги и госсекретаря канцелярии президента Польши Якуба Кумоха.

"Мы подробно обсудили текущую военную ситуацию, помощь Украине и координацию дальнейших действий" - рассказал Дуда.

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