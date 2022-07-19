Зеленский обсудил с Дудой оборонную поддержку Украины
Президент Владимир Зеленский обсудил с польским коллегой Анджеем Дудой актуальное положение дел на поле боя и последующую оборонную поддержку Украины, сообщает Европейская правда.
"Поддерживаю беспрерывный диалог с Анджеем Дудой. Проинформировал президента Польши об актуальном положении дел на поле боя. Обсудили оборонную поддержку Украины со стороны Польши и союзников и скоординировали наши шаги по противодействию российской агрессии", - написал Зеленский в Twitter.
В свою очередь Анджей Дуда уточнил, что разговор с Зеленским длился около часа и проходил при участии главы офиса украинского президента Андрея Ермака, советника президента Андрея Сибиги и госсекретаря канцелярии президента Польши Якуба Кумоха.
"Мы подробно обсудили текущую военную ситуацию, помощь Украине и координацию дальнейших действий" - рассказал Дуда.