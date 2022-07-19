Минцифры: ЕС продлил действие бесплатного роуминга для украинских беженцев
В Минцифре заявили, что договоренность о льготном роуминге, принятая мобильными операторами Украины и ЕС в апреле, продолжает действовать, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook.
"Совместное заявление мобильных операторов Украины и Евросоюза продолжает действовать. Украинцы, вынужденно выехавшие в страны ЕС, смогут и дальше звонить родным по ценам украинских операторов", - заявили в министерстве.
"Предварительно договоренности были на 3 месяца. И уже с июля украинцам пришлось бы переходить на европейские тарифы. Однако Еврокомиссия призвала операторов ЕС продлить поддержку украинцев", - напомнили в ведомстве.
В Минцифре добавили, что в настоящее время около 70 европейских операторов предоставляют украинцам бесплатный роуминг.
Со стороны Украины заявление поддерживают Kyivstar, Vodafone Ukraine и lifecell.
Напомним:
В апреле операторы мобильной связи из стран ЕС и Украины подписали совместное заявление, свидетельствующее о намерениях сотрудничать для обеспечения доступного или бесплатного роуминга между Евросоюзом и Украиной, что важно для многих украинцев в условиях войны.
В начале июля, когда срок действия договоренности должен истекать, Еврокомиссия призвала операторов связи пойти навстречу украинцам, выехавшим в Европу из-за войны, и далее сохранять для них возможность звонить по телефону домой с бесплатным или льготным роумингом.
В прошлую пятницу премьер-министр Денис Шмигаль и высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель обсудили дальнейшие шаги по интеграции Украины в Евросоюз, в частности, присоединение Украины к зоне роуминга ЕС.