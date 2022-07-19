Минцифры: ЕС продлил действие бесплатного роуминга для украинских беженцев

В Минцифре заявили, что договоренность о льготном роуминге, принятая мобильными операторами Украины и ЕС в апреле, продолжает действовать, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook.

"Совместное заявление мобильных операторов Украины и Евросоюза продолжает действовать. Украинцы, вынужденно выехавшие в страны ЕС, смогут и дальше звонить родным по ценам украинских операторов" , - заявили в министерстве.

"Предварительно договоренности были на 3 месяца. И уже с июля украинцам пришлось бы переходить на европейские тарифы. Однако Еврокомиссия призвала операторов ЕС продлить поддержку украинцев" , - напомнили в ведомстве.

В Минцифре добавили, что в настоящее время около 70 европейских операторов предоставляют украинцам бесплатный роуминг.

Со стороны Украины заявление поддерживают Kyivstar, Vodafone Ukraine и lifecell.

Напомним:

В апреле операторы мобильной связи из стран ЕС и Украины подписали совместное заявление, свидетельствующее о намерениях сотрудничать для обеспечения доступного или бесплатного роуминга между Евросоюзом и Украиной, что важно для многих украинцев в условиях войны.

В начале июля, когда срок действия договоренности должен истекать, Еврокомиссия призвала операторов связи пойти навстречу украинцам, выехавшим в Европу из-за войны, и далее сохранять для них возможность звонить по телефону домой с бесплатным или льготным роумингом.

В прошлую пятницу премьер-министр Денис Шмигаль и высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель обсудили дальнейшие шаги по интеграции Украины в Евросоюз, в частности, присоединение Украины к зоне роуминга ЕС.