В МИД Венгрии заявили, что готовы пропускать западное оружие в Украину

Будапешт готов пропускать через свою территорию всю помощь, оказываемую другими странами Украине – в том числе и военную, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр во вторник, 19 июля, во время визита во Львов со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

"В отличие от многих западных партнеров, мы на себе почувствовали, что это такое – противостояние этому огромному восточному государству. При этом сама Венгрия не будет поставлять свое оружие – это наша стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться нашей территорией" , – заверил Мадяр.

Также, по словам заместителя главы венгерского МИДа, Венгрия готова принять украинских детей в свои санатории и лагеря, предложила помочь в лечении гражданских и военных в медучреждениях и заверила в готовности предоставить 1000 стипендий для украинцев в своих университетах.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия не стала участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье.