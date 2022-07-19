ОВА: ВСУ сбили российский беспилотник над Днепропетровской областью
Украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан-10" в небе над Днепропетровской областью, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.
БПЛА в этот момент пролетал над Криворожским районом.
По словам Резниченко, в течение дня враг дважды обстрелял область. Снова ударил по двум районам – Никопольскому и Криворожскому.
В Никополе российская армия попала из "Градов" по базе отдыха. К счастью, людей не задело.
В Зеленодольской громаде обстреляли из ствольной артиллерии тракторную бригаду. Там повреждены помещения и сельхозтехника. Также никто не пострадал.