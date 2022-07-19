Зеленский уволил Венедиктову с должности генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ирину Венедиктову с должности генпрокурора, сообщает Новое время.

Соответствующий указ № 518/2022 опубликован на сайте президента.

"Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну с должности Генерального прокурора" , — говорится в тексте указа.

Венедиктова прошла в Верховную Раду от Слуги народа и была № 3 в партийном списке. 27 декабря 2019-го президент назначил ее исполняющей обязанности главы ГБР, а стала генпрокурором она 17 марта 2020 года.

19 июля Верховная Рада поддержала отставку Ирины Венедиктовой. Отстраняя ее и главу СБУ Ивана Баканова от должности, президент указывал на большое количество сотрудников СБУ и ОГПУ, перешедших на сторону оккупантов. Перед голосованием Венедиктова заявила, что прошла путь генпрокурора «достойно».

По словам глава парламентской фракции Слуга народа Давида Арахамии, Венедиктову ждет назначение на «дипломатическом фронте».

СМИ уточняют, что ее могут назначить послом Украины в Швейцарии.