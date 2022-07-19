Bellingcat: на переговорах по зерну в Стамбуле присутствовал генерал ГРУ

На переговорах в Стамбуле о разблокировании черноморского экспорта украинского зерна присутствовал генерал российского ГРУ Владимир Алексеев, который курирует частные военные компании.﻿, сообщает Новое время.

Об этом написал в Twitter журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

"Генерал ГРУ Алексеев был замечен несколько дней назад в Стамбуле среди представителей России на „мирных переговорах“ при посредничестве Турции. Учитывая процент офицеров ГРУ с российской стороны (по меньшей мере два из пяти), я сомневаюсь, что цель этих встреч — мир" , — заявил он.

По словам Грозева, Алексеев непосредственно руководит ЧВК, которые убивают тысячи людей в Украине, а в июле 2014 года он отвечал за конвои ЧВК, которые помогали нелегально переправить в Украину установки Бук.

В Министерстве обороны Турции заявили, что новые переговоры по вопросу разблокировки экспорта украинского зерна через порты в Черном море могут пройти на этой неделе. По словам министра Хулуси Акара, на повестке дня будут технические вопросы.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что во время прошлой встречи в Стамбуле делегации на уровне экспертов обсудили некоторые безопасностные вопросы.

В Стамбуле в среду, 13 июля, прошла первая четырехсторонняя встреча по вопросу разблокирования черноморского экспорта украинского зерна, в которой принимали участие представители Украины, России, Турции и ООН.

Министр обороны Турции сообщил, что делегации договорились о создании координационного центра в Стамбуле и согласовали «основные технические вопросы», в том числе «совместный контроль в пунктах отправления и прибытия».

По словам генсекретаря ООН Антониу Гутерреша, во время первой встречи стороны достигли "очень существенного прогресса".