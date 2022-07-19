DefenseRomania: Румыния хочет купить у Франции субмарины и вертолеты

Министр обороны Румынии Василе Дынку заявил о намерении приобрести на нужды вооруженных сил страны французские подлодки Scorpene и французские вертолеты, сообщает Европейская правда.

Об этом Дынку рассказал в интервью порталу DefenseRomania.

"Мы подписали декларацию о намерениях с министром обороны Франции относительно будущего проекта, в отношении которого мы уже начали шаги, чтобы передать его в парламент. Этот проект связан с подлодками и вертолетами Scorpene" , – заявил министр обороны Румынии.

Он также отметил, что во время визита делегации из Франции во главе с президентом Эмманюэлем Макроном в Румынию в середине июня стороны "обсудили модернизацию румынских военно-морских сил".

Еще в 2018 году министерство обороны Румынии говорило о необходимости приобретения трех субмарин для военно-морских сил. Тогда шли обсуждения о покупке судов у немецкой компании ThyssenKrupp Marine Systems, но за неимением средств переговоры не были успешными.

Scorpene – подлодки нового поколения, изготовленные компанией Naval Group из Франции в сотрудничестве с испанской Navantia. Их размер колеблется от шестидесяти до семидесяти метров, а цена приближается к полумиллиарду евро.

По данным источников DefenseRomania, в 2023 году Румыния намерена начать вертолетную программу. Речь идет о закупке вертолетов для Сухопутных войск.

В июне министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что НАТО должно усилить свой контингент в стране ввиду того, что она находится на территории России, которая представляет наибольшую угрозу европейской безопасности.