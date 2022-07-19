Воздушных силы: в районе Новой Каховки сбит российский истребитель

В районе Новой Каховки зенитные ракетные войска Воздушных сил сбили российский истребитель, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

"Около 20.00 19 июля подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины в районе Новой Каховки сбит российский истребитель, предположительно Су-35.

Истребитель пытался атаковать штурмовики Воздушных сил ВС Украины.

Есть визуальное подтверждение сбивания самолета, пилот катапультировался".

Кроме того, сообщается, что за текущие сутки подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил сбили 5 вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.