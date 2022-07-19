Резников рассказал, сколько нужно систем HIMARS для контрнаступления

Украине нужно около 50 систем HIMARS, чтобы остановить оккупантов и около 100, чтобы провести эффективное контрнаступление, сообщает Новое время.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на Atlantic Council.

"Учитывая, что наша активная линия фронта составляет почти 2,5 тыс. км — это как расстояние между Варшавой и Барселоной, — для эффективной защиты нам нужно около 50 таких систем" , — сказал Резников, имея в виду ракетно-артиллерийские комплексы HIMARS и РСЗО М270.

Он добавил, что Украина использует эти системы как «хирургический скальпель», а дополнительные поставки позволят Киеву «полностью уничтожить российскую логистику» и избежать тактики массированных атак с большими потерями.

При этом он подсчитал, что для эффективного контрнаступления понадобится около 100 пусковых установок HIMARS, а также дополнительные БТР, БМП и разведывательные беспилотники.

"Мы уже освободили более 1000 малых городов и сел, которые изначально были захвачены Россией, и должны освободить еще около 2500. Мы показали, что это возможно и что Россию точно можно победить" , — сказал министр обороны Украины.

С начала 1996 года всего изготовлено 540 пусковых установок HIMARS. Министр обороны рассчитывает на почти 20% этого оружия.

Украина долгое время добивалась от западных партнеров поставок РСЗО, чтобы хотя бы отчасти компенсировать значительный перевес российской армии в артиллерии и наносить удары в тыл врага, нарушая его логистику и поражая запасы боеприпасов.

HIMARS имеют целый ряд преимуществ перед российскими РСЗО, такими как Ураган и Смерч.