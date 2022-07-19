Городской голова Новой Каховки выехал из оккупированного города

Городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко выехал из захваченного города. И продолжит работать из Запорожья, сообщает РБК-Украина.

Информацию о выезде подтвердил сам Коваленко.

"Да, вместе со своим первым заместителем Олегом Тарабакой и начальником финансового отдела Ириной Фурсеевой мы вынуждены были покинуть оккупированную территорию и выехать в Запорожье" , - отметил он.

Он подчеркнул, что с 24 февраля 2022 года все это время продолжал выполнять свои обязанности в городе. Однако это стало труднее делать.

"Коммунальные предприятия стали переходить под руководство военной администрации. Мы практически уже ни на что не могли влиять, да еще и чувствовали опасность для своей жизни. Именно поэтому было принято решение покинуть город и Новокаховскую общину" , - объяснил Коваленко.

Он добавил, что уже прошел спецпроверку, претензий со стороны украинских властей нет. В дальнейшем чиновники продолжат работать из офиса в Запорожье.

Напомним, в последнее время боевые действия переместились в район Новой Каховки. Сегодня украинским силам там удалось сбить российский истребитель.

А накануне возле Каховской ГЭС ударом была уничтожена российская станция радиоэлектронной борьбы "Репеллент-1".