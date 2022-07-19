FT: Украина будет просить отсрочку выплат по евробондам в среду

Министерство финансов в среду сделает первый шаг к реструктуризации внешнего долга – ранее ЭП сообщила, что правительство согласовало отсрочку выплат по евробондам на 2 года, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на знакомых с процессом собеседников.

Министерство финансов в среду попросит иностранных частных кредиторов согласиться на отсрочку выплаты долга. Реструктуризация будет означать дефолт Украины, отмечает издание.

Накануне ЭП сообщила, что в условиях войны и как следствие большого дефицита средств правительство временно отказалось от выплат по части долговых обязательств. Это касается как еврооблигаций Украины, так и ВВП-варрантов.

Это решение будет действовать в течение следующих 24 месяцев, то есть фактически выплаты будут заморожены до июля 2024 года.

Как свидетельствуют данные Министерства финансов, за это время Украина должна погасить три выпуска еврооблигаций на общую сумму 3 млрд дол. И это без учета процентов по ним и еще по 11 выпускам. Окончательная сумма экономии для страны от принятого решения станет известна после официального объявления.

Напоминаем:

В своем отчете о финстабильности НБУ отмечал, что сейчас обсуждается возможность предоставления Украине "каникул" для выплат по внешнему долгу.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что график выплат по внешнему долгу не сложен в этом году, поэтому Украина имеет все возможности даже в военное время обслуживать его погашение.

Он отмечал, что правительство хочет быть ответственными по поводу внешних долгов и не рассматривает их реструктуризацию.