США предоставят Украине очередной пакет военной помощи с HIMARS

Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе объявит о выделении Украине очередного пакета военной помощи для Украины, который будет включать дополнительные ракетные системы HIMARS, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джона Кирби.

"Мы продолжим оказывать Украине исторический уровень помощи в области безопасности. Позже на этой неделе администрация объявит о следующем пакете вооружений и оборудования для Украины. Он будет включать больше HIMARS, которые украинцы очень эффективно используют для создания разницы на поле боя" , - отметил он.

По его словам, в этом пакете также будут дополнительные артиллерийские боеприпасы и ракеты для РЗСО.

Напомним, как заявил министр обороны Украины Алексей Резников, для того, чтобы перейти в контрнаступление, ВСУ должны получить около сотни систем HIMARS.

Отметим, завтра западные союзники на встрече в формате "Рамштайн" могут объявить о предоставлении дополнительных вооружений.