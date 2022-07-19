Кулеба убежден, что ЕС введет санкции против газа из РФ, но не сейчас
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что Европейский Союз введет санкции против российского газа, но это произойдет не сейчас, а на более позднем этапе, сообщает Европейская правда.
Об этом Кулеба заявил в эфире телемарафона во вторник.
"Газ, действительно, сейчас самая болезненная история. И мы видим, что ключевые потребители газа в Европейском Союзе готовятся к тому, чтобы избавиться от зависимости от российского газа, но требуют больше времени для этого. Поэтому я убежден, что санкции в отношении газа будут, но не сейчас, а на более позднем этапе", – сказал он.
Как сообщалось, Польша в ходе обсуждения относительно последующих санкций ЕС против России высказывается за расширение их на российский газ и остальную нефть.
Российский "Газпром" уже полностью остановил или ограничил поставки 12 странам блока и есть опасения, что Россия не возобновит поставки по "Северному потоку-1" 21 июля после десятидневного перерыва для плановых технических работ.
На этом фоне Еврокомиссия готовит план ограничения потребления газа для стран ЕС в случае, если блок столкнется с катастрофическим дефицитом.
Кроме того, она не ожидает, что Россия возобновит работу газопровода "Северный поток-1" после технических работ, которые по графику должны завершиться 21 июля.