Белый дом: Нет признаков передачи Ираном России беспилотников

Главный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на сегодня нет никаких признаков того, что Иран передавал России беспилотники собственного производства, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Он также отметил, что поездка президента России Владимира Путина в Иран показывает, насколько Россия оказалась в изоляции после вторжения в Украину.

Напомним, российская делегация посещала аэродром в Иране по крайней мере дважды за последние недели, чтобы осмотреть дроны, которые страна-агрессор хочет приобрести для использования в войне против Украины.

Как сообщалось ранее, в Белом доме заявили, что РФ обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых дронов.