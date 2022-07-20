В ООН назвали виновных в посадке самолета Ryanair в Беларуси

Международная организация гражданской авиации, которая является структурным подразделением ООН, впервые обвинила белорусских чиновников в незаконной посадке рейса Ryanair с целью ареста журналиста Романа Протасевича, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Самолет направлялся из Афин в Вильнюс в мае 2021 года, когда белорусские диспетчеры приказали ему приземлиться в Минске, сославшись на угрозу взрыва. Как только он оказался на земле, белорусский журналист Роман Протасевич был задержан.