В ООН назвали виновных в посадке самолета Ryanair в Беларуси
Международная организация гражданской авиации, которая является структурным подразделением ООН, впервые обвинила белорусских чиновников в незаконной посадке рейса Ryanair с целью ареста журналиста Романа Протасевича, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Самолет направлялся из Афин в Вильнюс в мае 2021 года, когда белорусские диспетчеры приказали ему приземлиться в Минске, сославшись на угрозу взрыва. Как только он оказался на земле, белорусский журналист Роман Протасевич был задержан.
"Совет признал, что угроза взрыва бомбы в отношении рейса была заведомо ложной и создавала угрозу его безопасности, а кроме того, что угроза была доведена до сведения летного экипажа по указанию высших должностных лиц правительства Беларуси", — говорится в сообщении.