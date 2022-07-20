ISW: Путин может использовать ядерную угрозу против контрнаступления ВСУ

Аналитики ISW считают, что президент РФ Владимир Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления Украины на аннексированные Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

После аннексии оккупированных территорий Путин может прямо или косвенно заявить, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты территории России, применяется к вновь присоединенным территориям.

Такие действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинские контрнаступления по освобождению оккупированной Россией территории продолжатся. Путин может полагать, что угроза ядерным оружием или его применение восстановят сдерживание России.

В таком случае у Украины и ее западных партнеров существенно сокращаются временные рамки проведения контрнаступления до того, как Кремль аннексирует эту территорию.

Также в ISW сообщают, что в России нарастает волна критики в отношении военного командования за неспособность решить структурные проблемы с воздушно-десантными войсками.

Военные эксперты считают, что неспособность ВДВ вести войну согласно новой парадигме – это недостаток, который сыграл большую роль в общих неудачах России при вторжении в Украину.

Российские ВДВ не приняли реформ структуры сил и тактики, о необходимости которых военные знали еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Одна из проблем заключается в том, что легкобронированные российские машины ВДВ (такие, как БМД и БТР-Д) слишком тяжелы, чтобы обеспечить эффективную мобильность в воздухе и слишком легки, чтобы обеспечить достаточную защиту в маневренной войне.

Структурная опора сил ВДВ на небольшое количество легкобронированных боевых машин также является проблемой. Неспособность российских вооруженных сил извлечь уроки из учений — это постоянная тенденция, которую наблюдают эксперты ISW.