США приветсвуют лидерство Турции в переговорах по экспорту украинского зерна - Белый дом

Белый дом поддерживает прямое участие Турции в переговорах по разблокированию экспорта зерна их Украины, но в то же время не питает иллюзий касательно позиции Москвы, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил главный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Представитель Вашингтона также подчеркнул, что США внимательно следят за переговорами, которые проходят при участии Турции, РФ и Украины по экспорту зерна. По словам Кирби, в Белом доме четко понимают, что в Черном море фактически существует блокада украинских портов.

Он также добавил, что США приветствуют лидерство президента Эрдогана по вопросу вывоза зерна из Украины. В связи с этим Кирби также назвал важным участие представителей Украины в этих переговорах.

Напомним, 13 июля в Турции прошли переговоры по вопросу возобновления экспорта зерна из Украины.

Позже глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что Украина, Турция, ООН и Россия договорились о создании координационного центра по возобновлению экспорта украинского зерна.