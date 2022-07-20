Оккупанты ночью из "Градов" ударили по Никополю: два человека погибли, есть раненые

Глава Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко сообщил﻿, что оккупанты ночью обстреляли из "Градов" жилой квартал Никополя. Предварительно было выпущено более 30 реактивных снарядов по городу.

В результате обстрела два человека погибли, еще девять – ранены. Шесть пострадавших госпитализированы, среди них четверо детей, самому младшему из них три года. Ракетным ударом полностью разрушены три частных дома, еще около десяти повреждены.

Спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений, пиротехники выявляют разбросанные и не взорвавшиеся боеприпасы.