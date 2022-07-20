ОВА: оккупанты ночью из "Градов" ударили по Никополю
Глава Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко сообщил, что оккупанты ночью обстреляли из "Градов" жилой квартал Никополя. Предварительно было выпущено более 30 реактивных снарядов по городу.
В результате обстрела два человека погибли, еще девять – ранены. Шесть пострадавших госпитализированы, среди них четверо детей, самому младшему из них три года. Ракетным ударом полностью разрушены три частных дома, еще около десяти повреждены.
Спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений, пиротехники выявляют разбросанные и не взорвавшиеся боеприпасы.