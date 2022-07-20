Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 38 750 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1700 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3905 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 856 (+5) ед,
  • РСЗО - 250 (+2) ед,
  • средств ПВО - 113 (+0) ед,
  • самолетов – 221 (+1) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 703 (+10),
  • крылатых ракет – 167 (+0),
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2775 (+8) ед,
  • специальной техники – 70 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.

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