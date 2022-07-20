Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 38 750 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1700 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3905 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 856 (+5) ед,
- РСЗО - 250 (+2) ед,
- средств ПВО - 113 (+0) ед,
- самолетов – 221 (+1) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 703 (+10),
- крылатых ракет – 167 (+0),
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2775 (+8) ед,
- специальной техники – 70 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Данные уточняются.