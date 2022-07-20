Украина попросит отсрочку по внешним долгам — FT

Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, сообщает, что Минфин Украины попросит у иностранных частных кредиторов отсрочку выплаты долга. Это станет разворотом для Киева, который с начала войны настаивал на полном выполнении своих обязательств, сообщает Новое время.

Кабмин подписал запрос о двухлетнем моратории на погашение непогашенных еврооблигаций на сумму $3 млрд.

FT отмечает, что этот шаг будет означать разворот для Киева — с начала полномасштабного вторжения Украина настаивала на полном выполнении своих обязательств, чтобы сохранить доверие международных инвесторов и доступ к рынку, несмотря на давление со стороны некоторых официальных кредиторов с требованием отсрочить платежи.

"Изменение сроков будет равносильно украинскому дефолту" , – пишет издание.

Как указывалось ранее, в условиях войны и вследствие большого дефицита средств правительство временно отказалось от выплат по части долговых обязательств.

Это решение будет действовать в течение следующих 24 месяцев, то есть фактически выплаты заморожены до июля 2024 года.

По словам собеседников издания, правительство также отложило и выплаты по выпущенным в 2015 году ВВП-варрантам. Также сообщается, что условия выплат по варрантам могут изменить.

Ранее предполагалось, что до 2025 года максимальный размер выплат по этому инструменту ограничивался 1% ВВП, а после — с учетом темпов роста экономики. Однако решением правительства размер выплат могут ограничить до 0,5% ВВП до конца 2027 года.

Ранее в МВФ отметили, что Украина «аккуратно» обслуживает внешний долг и стране не нужны отсрочки платежей. Фонд призвал поддерживать страну грантовым финансированием.