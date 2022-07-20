Британская разведка назвала уязвимую точку войск РФ на Херсонщине

Контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором для результата боевых действий в Херсонской области﻿. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

Как отмечается, 19 июля оккупационная администрация Херсона сообщила, что украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр.

"Сообщения в социальных сетях показали очевидные боевые повреждения проезжей части моста. По всей вероятности, мост можно будет использовать, но это ключевая уязвимость для российских сил" , — говорят в Минобороны, ссылаясь на данные британской разведки.

Мост — один из двух пунктов пересечения Днепра, где оккупанты могут провозить оружие и боеприпасы или отводить свои войска.

В эту зону входит Херсон, который, как указывает разведка, имеет политическое и символическое значение для России. Нижнее течение Днепра является естественным барьером, ширина водного пути обычно составляет около 1000 м.