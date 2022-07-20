Британская разведка назвала уязвимую точку войск РФ на Херсонщине
Контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором для результата боевых действий в Херсонской области. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.
Как отмечается, 19 июля оккупационная администрация Херсона сообщила, что украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр.
"Сообщения в социальных сетях показали очевидные боевые повреждения проезжей части моста. По всей вероятности, мост можно будет использовать, но это ключевая уязвимость для российских сил", — говорят в Минобороны, ссылаясь на данные британской разведки.
Мост — один из двух пунктов пересечения Днепра, где оккупанты могут провозить оружие и боеприпасы или отводить свои войска.
В эту зону входит Херсон, который, как указывает разведка, имеет политическое и символическое значение для России. Нижнее течение Днепра является естественным барьером, ширина водного пути обычно составляет около 1000 м.
"Контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором для результата боевых действий в Херсонской области", — считают в Минобороны.