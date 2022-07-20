ОВА: оккупанты утром обстреляли Харьков, есть жертвы (Обновлено)

По одному из районов Харькова российские оккупанты утром 20 июля нанесли удары. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительной информации, есть пострадавшие.

Профильные службы работают на местах попадания.

Как позже сообщил Синегубов, под вражеские обстрелы попал Салтовский район Харькова.

По состоянию на 10:00 погибли три человека, из них мальчик 13 лет, мужчина и женщина. Женщина 72 лет получила ранения.

Данные обновляются.