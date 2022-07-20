Путин предупредил о дальнейшем сокращении поставок газа в Европу

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки газа в Европу могут и дальше сокращаться, поскольку трубопровод "Северный поток-1" остается закрытым на ежегодное техническое обслуживание, сообщает Европейская правда.

"Северный поток-1" является самым большим звеном для поставок российского газа на континент.

В то время как трубопровод имеет суточную пропускную способность около 167 миллионов кубометров газа, "Газпром" снизил этот объем до 67 миллионов кубометров в сутки прошлого месяца.

Кроме того, трубопровод закрыт на ежегодное техническое обслуживание, которое должно завершиться 21 июля.

Но Путин предупредил, что если газовая турбина, отправленная в Канаду на ремонт, не будет возвращена в Россию в ближайшее время, поставляемый трубопроводом суточный объем может снизиться до 33 миллионов кубометров к концу этого месяца.

"Там работают две турбины, они качают 60 млн кубометров в сутки. Если одну не вернут, будет одна, это 30 млн кубометров. "Газпром" к этому причастен?" , - сказал он во время общения с журналистами в Тегеране, где он находился на трехсторонних переговорах с главами Ирана и Турции.

Он добавил, что 26 июля планируют отправить на ремонт еще одну газоперекачивающую турбину.

Ранее Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Гана сообщило, что Европейская комиссия не ожидает возобновления работы трубопровода после ремонта.

На прошлой неделе правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для "Северного потока", которая прошла техническое обслуживание в Канаде, в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ПП1 после плановых технических работ.