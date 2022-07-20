Минцифры запускает англоязычное медиа UNITED24 об Украине
Министерство цифровой трансформации анонсировало запуск англоязычного цифрового медиа UNITED24, которое покажет Украину миру.
"Начинаем работу над новым цифровым медиа, которое покажет настоящую Украину миру. Ее культуру, историю, бизнес, технологии, армию, украинцев", — заявили в министерстве.
В Минцифры призвали всех желающих присоединяться к созданию медиа о "той Украине, которую мы с вами знаем и любим".
"Я уверен, что эта война — между цивилизацией и варварством, и именно поэтому мир — на нашей стороне. Поэтому мы должны освещать, какой невероятной, сильной, технологической и креативной страной мы являемся", — написал глава ведомства Михаил Федоров.