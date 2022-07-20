Минцифры запускает англоязычное медиа UNITED24 об Украине

Министерство цифровой трансформации анонсировало﻿ запуск англоязычного цифрового медиа UNITED24, которое покажет Украину миру.

"Начинаем работу над новым цифровым медиа, которое покажет настоящую Украину миру. Ее культуру, историю, бизнес, технологии, армию, украинцев" , — заявили в министерстве.

В Минцифры призвали всех желающих присоединяться к созданию медиа о "той Украине, которую мы с вами знаем и любим".