Минцифры запускает англоязычное медиа UNITED24 об Украине

Минцифры запускает англоязычное медиа UNITED24 об Украине
Фото: u24.media

Министерство цифровой трансформации анонсировало﻿ запуск англоязычного цифрового медиа UNITED24, которое покажет Украину миру.

"Начинаем работу над новым цифровым медиа, которое покажет настоящую Украину миру. Ее культуру, историю, бизнес, технологии, армию, украинцев", — заявили в министерстве.

В Минцифры призвали всех желающих присоединяться к созданию медиа о "той Украине, которую мы с вами знаем и любим".

"Я уверен, что эта война — между цивилизацией и варварством, и именно поэтому мир — на нашей стороне. Поэтому мы должны освещать, какой невероятной, сильной, технологической и креативной страной мы являемся", — написал глава ведомства Михаил Федоров.

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